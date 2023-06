Eloy abandona a su cita de 'First Dates' en mitad de la cena: "No la soporto"

El formato ha juntado a Mercedes y Eloy El programa se emite de lunes a viernes a las 21:05 horas en 'Cuatro'

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

El programa ha juntado a Eloy (44 años) y Mercedes (40). El soltero ha comentado que se cuida mucho: "Miro mucho que las uñas las tenga siempre bien, estar afeitado, me depilo, llevo los zapatos siempre impecables, la camisa planchada, me gusta estar en condiciones".

Cuando la comensal ha visto a su cita, se ha llevado una decepción y ha explicado que no le ha gustado: "No me llama mucho la atención, no me gusta. Lo que no me llama la atención es que no tenga pelo. No me gustan los hombres así, calvos".

Mercedes no ha parado de repetir que no le atrae físicamente y no ha dudado en hacérselo saber a Eloy: "Tú eres muy agradable pero no me atraes físicamente, no eres mi estilo porque no me gustan los hombres calvos, la verdad. Perdón por la expresión". El soltero le ha respondido diciéndole que a él tampoco le gusta: "No te preocupes. A mí me gustan delgadas. Obviamente no nos gustamos ninguno de los dos".

La comensal le ha comentado que no quiere seguir conociéndole y que se siente incómoda con él, a lo que él no ha dudado en contestarle que él tampoco se siente cómodo: "Lo único que transmite es mal rollo. No quiero pasar un minuto más con una persona que tenga mal rollo".

Tras saber la opinión de la soltera, Eloy se ha levantado de la mesa y ha abandonado a su cita: "Vámonos porque no vamos a hacer nada, no vamos a cenar ni hablar, es preferible que nos vayamos y se acabe la cena (…) No la soporto. No soporto su mala educación, me he dado cuenta que es muy maleducada y no lo soporto".

El soltero ha criticado la actitud de Mercedes: "Creo que ella mira demasiado el físico de las personas cuando ella no se ha visto a sí misma. No es tampoco una belleza y tiene que ser más comprensiva y más abierta a tener relaciones con cualquier persona, sobre todo hablando".

Ambos solteros han pedido al programa volver otro día para conocer a una nueva persona, y Eloy no ha dudado en mandar un mensaje: "Chicas de España, deciros que estoy buscando una mujer que sea educada, que podamos sentarnos en una mesa y podamos tener una conversación aunque no nos gustemos".