Edurne dice adiós a 'Got Talent' tras una década: La razón detrás de su partida

Edurne (38 años) ha sorprendido a sus seguidores al anunciar en sus redes sociales una decisión inesperada con respecto a 'Got Talent'. La cantante, quien había sido jueza del programa durante más de una década, compartió en su Instagram que dejará temporalmente su silla en el concurso.

"¡¡Hola a todos!! Hoy quiero compartir algo importante para mí. Después de 10 años inolvidables, no estaré presente en la próxima temporada de 'Got Talent' junto a mis queridos compañeros disfrutando del talento y la magia", escribió la exrepresentante española de Eurovisión.

En su emotivo mensaje, acompañado de varias fotos de su paso por el programa junto a sus compañeros, Edurne reveló que esta fue una "decisión difícil de tomar" debido a lo significativo que había sido 'Got Talent' en su carrera. "He aprendido y crecido tanto profesional como personalmente. He compartido lágrimas, risas, peleas, bailes... Estoy muy agradecida con el programa, la productora y la cadena por darme esta oportunidad y cuidarme como si fuera parte de su familia", expresó con emoción.

La cantante también quiso agradecer a sus colegas del jurado y al presentador por hacer su experiencia aún más memorable. "Me llevo un pedacito de cada uno de ellos. Y a ti, querido Risto... no puedo imaginar a nadie mejor con quien compartir tantos momentos delante y detrás de las cámaras. Os quiero", confesó Edurne, quien ha tomado la decisión de dejar 'Got Talent' para enfocarse en su nueva etapa musical.

Al final de su mensaje, la artista explicó el motivo detrás de su partida del programa de Telecinco: "Ahora comienzo una nueva etapa centrada en mi nuevo disco. Siento que he dado todo lo que podía dar al programa y a la audiencia, y ahora necesito dedicarle un espacio más especial a mi música. 'Got Talent' siempre estará en mi corazón, y ustedes, los que tanto aman este programa, siempre tendrán mi pase de oro", concluyó con un corazón amarillo.