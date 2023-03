﻿Echenique se indigna con Pepe Ribagorda por decir en 'Informativos Telecinco' lo mismo que él hace mes y medio

El presentador se refirió a la formación morada como "la parte podemita" del Gobierno

Pablo Echenique, portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, ha manifestado su malestar con José Ribagorda por las palabras que utilizó este fin de semana en 'Informativos Telecinco' para introducir una información sobre el partido morado.

El periodista, que presenta la edición de fin de semana junto a Ángeles Blanco, leyó una entradilla relacionada con el posible cambio de sede fiscal de la empresa Ferrovial: "El Gobierno, la parte socialista, les ha acusado de falta de compromiso. La parte podemita directamente les tacha de piratas".

Una elección de palabras que no fue del agrado de Echenique, tal y como escribió en su cuenta de Twitter junto al mencionado fragmento: "José Ribagorda, presentador del informativo de Telecinco, nos ha llamado la parte 'podemita' del gobierno". "A mí, el adjetivo no me ofende. Pero un poco chusco sí es", añadió.

"¿Lo imaginan diciendo 'la parte sociata'? ¿O 'la parte pepera' y 'la parte facha' en Castilla y León? A que no", finalizó Echenique en el mencionado mensaje.

Cabe recordar que, hace tan solo un mes y medio, fue el propio político quien utilizó esa palabra en su discurso por el noveno aniversario de Podemos. "Podemos es la fuerza transformadora que más lejos ha llegado y que más cosas ha conseguido para nuestro pueblo desde la recuperación de la democracia. No es orgullo podemita. Son hechos", aseguró.