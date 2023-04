El duro ataque de Sonsoles Ónega contra la familia de Piqué

Shakira se ha marchado a Miami acompañada de sus dos hijos y sus padres "Yo me muero de miedo", aseguró la presentadora de Y ahora Sonsoles

Shakira ya se habría marchado a Miami acompañada de sus dos hijos (Sasha y Milan) y de sus dos padres. Quizás estos aún no se han mudado, ya que se marcharían en un avión medicalizado fletado por la propia cantante colombiana. Lo que está claro es que la artista no quería continuar en Miami tras su separación de Gerard Piqué. Y como no podía ser de otra forma, en Y ahora Sonsoles han hablado de esta circunstancia.

La periodista Lorena Vázquez aseguraba que esto es "una historia llena de matices. Hemos explicado este fin de semana que Shakira recibió un correo electrónico del padre del exfutbolista, que le instaba a abandonar la casa de Esplugues". La vivienda la compartían al 50% Shakira y Piqué, por lo que no podía ser expulsada por el que fuera su suegro en el pasado.

Sonsoles Ónega, al escuchar este relato, se atrevió a entrar en la conversación, lanzando una crítica a la familia de Piqué: "yo no me querría quedar. Me muero de miedo". Lorena apuntó que "el padre y la madre de Shakira siguen dentro; el padre de la colombiana abandonará España en un avión medicalizado". Como recibió autorización médica, nada más le retiene a William Mebarak en España; mucho menos a su esposa.

La presentadora, por lo tanto, se posiciona del lado de Shakira en esta nueva polémica. Presuntamente habría recibido un mensaje de la familia de Piqué que le instaba a abandonar la casa, tal y cómo relató ayer Lorena Vázquez.