La dura opinión de Carlos Sobera sobre el ganador de 'Supervivientes 2024'

Aunque una gran parte de los fans de 'Supervivientes 2024' apoyaron la victoria de Pedro García Aguado, unos pocos aseguraron que el presentador de 'Hermano mayor' no era el mejor superviviente de la edición, habiendo otras opciones como Gorka que lucharon más durante toda la temporada.

Sin embargo, quiénes no suelen pronunciarse anunca acerca de los ganadores son los presentadores del formato, una regla no escrita que no ha cumplido Carlos Sobera, quien ha hablado con sinceridad acerca de este asunto.

Carlos Sobera, presentador de 'First Dates' y de una de las tres ediciones de 'Supervivientes 2024', acudió al plató de 'De viernes' para hacer un repaso de su carrera profesional. También se ha referido a su ausencia en 'Supervivientes All Stars', aunque admite estar disfrutando la edición como espectador.

Finalmente, admitió que Pedro García Aguado no era su ganador, apostando por los dos grandes favoritos de la audiencia. "a toro pasado, porque ya es pasado, mis grandes favoritos eran Torres y Gorka... Me pareció injusto que Gorka no llegara a la final. Me dio pena. Los dos que yo veía, como espectador y presentador. Me gustaban mucho y les veía. A Pedro le tenía como cuarto y mira, se coloró primero".

A pesar de que Pedro García Aguado no era su concursante favorito para ganar la edición, está contento de que alguien como el deportista hubiera acariciado el triunfo en el último momento.