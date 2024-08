La dolorosa humillación de esta soltera de 'First Dates' a su cita por su físico: "Si se pone encima..."

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

El programa ha juntado a Adela y Berta. Nada más pisar el restaurante más famoso de la televisión Adela rompía a llorar, dejando entrever que el encuentro de esta noche sería de todo menos aburrida.

"¿Qué te pasa, Adela?", le preguntaba Carlos Sobera a Adela. "Me derrumbo cada vez que vengo a Madrid porque aquí murió mi madre", ha explicado ella para justificar su llanto.

Su cita esta noche sería Berta, que entraba en el programa por todo lo alto: “Me gusta que me empotren, me pongan contra la pared y me den duro", ha sentenciado sin mucho reparo.

Ambas han comenzado desvelando cuáles fueron sus parejas anteriores. "Yo tuve dos relaciones, la primera fue feliz, pero se acabó. La segunda murió de cáncer", ha comentado Adela, pero Berta ha demostrado su parte más insensible una vez más y ha frenado a su cita. "Vamos a hablar de cosas positivas, no quiero hablar de operaciones porque es casi le digo que me he operado el c***", ha sentenciado la soltera.

Berta ha reconocido ante las cámaras de ‘First Dates’ una vez más que Adela no es el tipo de mujer que le gusta. El problema ha sido en qué términos ha optado por referirse a la falta total de ‘feeling’. "Si se pone encima, tengo que llamar a la ambulancia", ha señalado la hostelera en clara alusión al aspecto físico de la gallega. Unas palabras que no se ha atrevido a reproducir delante de ella, demostrando, así, su cobardía.

Al terminar la cita, ambas solteras decidieron irse solas.