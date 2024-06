El doble rasero de esta soltera de 'First Dates' que deja alucinando a su cita

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

Esta noche 'First Dates' ha juntado a cenar a Cristina e Iván. Pero sin embargo la primera impresión por parte de Cristina no era del todo buena. "No me llama Iván porque bueno además de que físicamente no me atrae, los pendientes no me gustan. Lo veo un poquito cani, el rapado, el pelo… No va conmigo y con lo que me gusta", ha confesado Cristina. Sin embargo a Iván si que le ha encantado su cita.

La cita proseguía aunque no de la mejor de las maneras, y es que Cristina confesaba que su padre también era militar pero que no le gustaría Iván. "A mi padre yo creo que no le gustaría tampoco porque no es muy del estilo. Tiene pendientes, rapado… El estilo no va mucho en mi casa", ha dicho.

En un momento específico de la cita, Iván tocaba el clarinete de sorpresa para todos los asistentes del programa. Iván ha invitado a Cristina a ir a algún concierto juntos en Madrid. Al no recibir respuesta por su parte Iván ha insistido para que le dijese que sí.

Sin embargo, a las cámaras de ‘First Dates’ les ha asegurado entre risas que jamás iría con él a ningún sitio.

Al terminar la cita Iván ha decidido que si que querría tener una segunda cita con Cristina sin embargo esta le ha dado calabazas pero recalcando que "me pareces dúper buena persona".