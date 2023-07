El doble de Christian Grey arrasa en First Dates: "Me gusta lo mismo que a él"

"No soy igual de guapo que él, pero me gusta lo mismo que a él en la cama", aseguró Miguel

First Dates sigue sorprendiendo noche tras noche con las confesiones de algunos de sus participantes. Las personas, en teoría, van al programa de Cuatro presentado por Carlos Sobera para encontrar el amor. Otros, sin embargo, simplemente se lo quieren pasar bien y disfrutar de una cena divertida. El caso de Miguel, quien tuvo una cita anoche con Nerea, era diferente: sí, no le importaría encontrar el amor, pero antes quiere que la chica con la que le emparejen sea afín a él en territorio sexual.

Miguel empezó diciendo que se parece mucho a Christian Grey: "no soy igual de guapo que él, pero me gusta lo mismo que a él en la cama". Para este joven, el sexo es algo fundamental, por lo que la mujer con la que comparta su vida debe pensar igual.

Miguel en First Dates

Nerea podría encajar, porque es una joven de 21 años que se considera "una cabra loca" y a la que le gusta todo en la cama: "suelo hacer muchas cosas sin pensar. Fui mamá sin querer porque no me lo creía y al final dio la casualidad de que estaba embarazada", confesó a las cámaras de First Dates.

Las primeras impresiones fueron buenas y coincidieron en todo: "en lo que más me fijo es en su culo y que sea una guarrilla en el tema sexual. Me gusta empotrar, no me que lo hagan a mi". En cuanto a ella, lo tiene claro: "a mí me gusta que me aten en la cama". Normal que se marcharan juntos de la cita.