El divertido momento del casting de OT que arrasa en TikTok: "No sé lo qué estoy haciendo"

Una joven asegura que es Pase Prime, pero se le ha olvidado el collar que le acreditaba

El casting de OT 2023 se está celebrando este verano por diferentes ciudades de la geografía española, edición que se emitirá muy pronto en Prime Video. Son cientos los aspirantes que ya han formado parte de las pruebas, pero Irene ya nos ha conquistado el corazón con su inocencia y sinceridad.

"Hola, soy Irene y soy pase Prime aunque no tenga el collarín", asegura la chica. Pase Prime es aquella selección previa que se hizo a través de redes sociales; te daba acceso directo a los castings presenciales, pero tenías que llevar el collar que te dieron en las pruebas el día anterior. Sin embargo, a Irene se le olvidó en casa porque se levantó muy pronto. Noemí Galera no puede ser más sincera: "¡menuda edición nos espera!".

Después de esta divertida anécdota, la joven asegura que no sabe tocar la guitarra a pesar de que en el casting va a utilizarla: "no sé tocar la guitarra (...). No sé lo que toco, no sé, no sé lo que estoy haciendo", asegura la aspirante, quien dice tocar por intuición, eso sí, "mal, mal. Pero aquí estoy".

¿Cuándo empieza la nueva edición de Operación Triunfo en Prime Video?

Operación Triunfo regresará en algún momento de septiembre u octubre de 2023 a Prime Time, plataforma de streaming que ha adquirido el formato para emitirlo tal y cómo lo conocemos: directos, canal 24 horas y resúmenes. Eso sí, las galas serán mucho más cortas (menos de 2 horas) e irán más al grano.