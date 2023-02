El divertidísimo error del que Paula no se percató en El Cazador

Paula le cambió el nombre a Erundino sin darse cuenta En lugar de llamarle Erundino, le llamó Erudino

El Cazador ha conseguido asentarse en las tardes de La 1, convirtiéndose en uno de los espacios más vistos del día en la pública. Ruth, Erundino, Lilit, David y Paz son los cinco cazadores que se enfrentan cada jornada a los concursantes que se aventuran a retarles, y gracias a su labor, el concurso es un referente a nivel nacional. Sin embargo, algunos de estos nombres pueden resultar algo difíciles de pronunciar, sino que se lo digan a Paula.

Paula es una de las últimas concursantes en retar a los cinco cazadores, pero ella temía enfrentarse cara a cara con Erundino. Esta joven que llegaba desde Alicante acumuló 6.000 euros en la primera ronda de preguntas, pero cuando le tocó descubrir a qué cazador se enfrentaría junto a sus compañeros, ella fue muy clara: "no quiero a Erudino".

Sí, no me he equivocado al escribir su nombre. Paula dijo Erudino, y no Erundino. "¿No quieres a...?", preguntó el presentador sorprendido por la frase que acababa de escuchar. Y la joven alicantina repitió la jugada: "Erudino".

El resto de participantes, conscientes de que Paula se había equivocado, no podían parar de reír, pero ella seguía sin comprender lo que ocurría: "¿le estoy nombrando tres veces y va a aparecer, verdad?". Por cierto, nadie le dijo que se estaba equivocando. ¿Se habrá dado cuenta ya?