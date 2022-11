La divertida reacción de Hasbullah cuando le preguntan quién es Leo Messi

Hasbullah fue entrevistado en Argentina en el programa 'Perros de La Calle' Los periodistas no podían creer las respuestas de Hasbulla

Hasbullah fue entrevistado en Argentina, en el programa 'Perros de La Calle' y dejó un momentazo cuando fue preguntado por ciertas cuestiones futbolísticas en las que el joven demostró no estar muy al día.

El ruso, que es actualmente creador de contenido para UFC, saltó a la fama en redes por su afición a los deportes de contacto, los cuales abordó con todo el humor posible pese a sufrir acondroplasia (enanismo).

Hasbulla pregunta quién es Messi en el momento nota más incómoda del día pic.twitter.com/EdFvoSCOKY — Panqui (@panquimolina) November 7, 2022

En el programa argentino de radio le pidieron opinión sobre Messi. Hasbullah, traductor mediante, se rio y explicó que él no sabe mucho de fútbol. Los periodistas no lo podían creer y se partían de risa pese a que el chico no cambiaba el semblante.

"¿Quién es Messi? No lo conozco". Durante unos segundos la entrevista adquirió un tono incómodo ya que no se sabía si Hasbullah lo decía en serio o no. Sea como sea la anécdota se ha hecho muy viral en redes, acorde a la importancia tanto de Hasbullah como de Messi en la actualidad.