Ya está disponible para todos el increíble vídeo Rewind Hispano 2022

El nuevo Redwind Hispano de este año ya esta para todos disponible en Youtube Con una duración de 20 minutos, en el mismo se hace un repaso de todo lo vivido este año

El Rewind Hispano 2022 ya esta disponible en Youtube para disfrute de todo el que quiera verlo. Con una duración de unos 20 minutos, el vídeo hace un repaso en tono humorístico de todos los momentos estelares de este año que ya dejamos atrás a toda prisa. La verdad es que no les podría haber quedado mejor. En el mismo hay momentos tales como la pelea entre Bustamante y Jagger o el propio mundial de Qatar.

Los protagonistas del vídeo son todos los streamers y youtubers líderes en número de suscriptores y también de visualizaciones. Por supuesto está Ibai, El Xocas, Jordi Wild y otros muchos más. No obstante, no queremos desvelar más aspectos, es mejor que lo veáis y lo disfrutéis. Ahora que se acaba el año, no hay nada mejor que despedirlo con unas buenas risas.

A nosotros nos ha encantado la composición que mezcla videojuegos y hechos reales, así como escenas míticas de otras series y plataformas. No dudéis en echarle un vistazo.