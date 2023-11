Las diferencias políticas acaban con esta cita en 'First Dates': "Veo que eres del otro extremo"

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños Rocío y Andrés tuvieron una velada con muchas idas y venidas.

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

En una cita marcada por las diferencias políticas, Rocío y Andrés tuvieron una velada con muchas idas y venidas.

Andrés apareció en el programa de televisión presentado por Carlos Sobera con la esperanza de encontrar a su "alma gemela". Pero, lo que jamás se le pasó por la cabeza al soltero fue que su afiliación política a Vox complicaría sus planes románticos.

El reality de citas le presentó a Rocío. A pesar de las numerosas similitudes, como la edad y el lugar de origen, todo cambió cuando Andrés comenzó a hacer preguntas un tanto incómodas. "Rocío, ¿tu nombre tiene algo que ver con la Romería del Rocío? ¿Eres religiosa? ¿Participas en alguna cofradía?", comenzó a cuestionar el soltero.

La respuesta negativa de Rocío a todas sus preguntas dejó a Andrés desilusionado. La situación empeoró cuando la conversación se adentró en el ámbito político. "Todos los partidos tienen sus particularidades, así que no me identifico con ninguno en particular. Pero votaré para evitar que salga el que menos me guste", argumentó la joven. Andrés quiso saber a qué partido se refería: "Vox, obviamente", afirmó con firmeza. Por su parte, Andrés confesó que era simpatizante del PP.

Rocío expresó con decepción: "Veo que eres del otro extremo". En un intento por solucionar la situación, el soltero le preguntó si le gustaban las corridas de toros, pero recibió otra respuesta negativa. Al final, a pesar de un buen comienzo, la política y las preferencias en cuanto a los toros sellaron el destino de su posible relación.