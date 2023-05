Diego Pérez desvela la realidad sobre su expulsión de Supervivientes 2023

Ahora que ha salido del programa, ha expuesto su opinión sobre lo sucedido Al parecer, piensa que Yaiza Martín ha tenido algo que ver con su salida

Diego Pérez, concursante de Supervivientes 2023, ha sido expulsado defintivamente del reality. Recientemente, la audiencia decidió que dejara de formar parte del grupo de concursantes de pleno derecho para jugarse la expulsión definitiva con Jaime Nava y Artùr Dainese, siendo finalmente él quien regrese a España.

El joven ha afirmado que no se arrepiente de lo sucedido ni de su tiempo en Supervivientes 2023 y ha llegado a declarar lo siguiente: “Jamás me he arrepentido de nada. Lo hecho, hecho está. Lo hice porque lo sentí así, aunque sepa que es un error y que por eso me voy fuera. Igual podría haber llegado muy lejos, pero no me arrepiento. A lo hecho, pecho”.

Además, ha querido expresar su opinión acerca de su salida, que considera injusta: “Creo que es quizás injusto que la gente no haya podido entender el porqué yo no me quise meter en el fregado”. También ha querido aclarar lo ocurrido con Asraf Beno y su pareja: “como dije ya el otro día, le pedí perdón a Asraf por no ser claro, pero son mis principios de lealtad, de amigo. En este caso el conflicto era con la pareja de un amigo mío y lo volvería a hacer una y mil veces. Sé que a la gente no le habrá gustado, pero yo soy así, no puedo cambiar”.

Diego piensa que la gran bronca que protagonizaron Yaiza Martín y Asraf Beno le afectó de pleno y que, si él se hubiera posicionado del lado de Asraf, quizás no habría sido expulsado del programa. Dicho esto, ahora solo queda esperar para ver qué le depara el futuro después de su paso por el popular reality.