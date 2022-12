Dice que uno de sus espermatozoides tiene dientes y las risas están servidas en First Dates

Carmen y Fran han tenido una cita muy divertida en First Dates, pero nada más que eso Los dos solteros se han reído mucho pero no se han gustado

Fran y Carmen han pasado un buen rato en First Dates, sin embargo y a pesar de las risas ninguno de los dos se ha gustado ni ha sentido nada especial por el otro. Tanto ella como él han pasado una velada en la que las bromas y las burlas no han dejado de aparecer, pero el amor no ha surgido por ningún lado. Así que ambos han decidido irse por donde habían venido. Fran y Carmen eran dos solteros maduros que querían encontrar a alguien especial.

Cuando se han sentado a la mesa para disfrutar de la cena en el restaurante más conocido de televisión, los dos se han abierto un poco. Han empezado a contar cosas de su vida diaria. Fran ha reconocido que lleva tanto sin tener sexo que uno de sus espermatozoides le ha salido un diente. "¿Eso es posible?" ha preguntado sorprendida Carmen. Al revelarle que era una broma las risas entre ambos han inundado toda la sala.

Aunque Fran le ha soltado algún piropo, la cosa es que en la decisión final ninguno ha querido repetir con una segunda cita. Así que cada uno se ha ido por donde había venido sin mirar atrás.