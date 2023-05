El diálogo más surrealista de la historia de First Dates vuelve a ser viral

Sin duda es uno de los momentos más icónicos de la historia de First Dates La confusión por la ciudad de Cartagena se ha vuelto a hacer viral

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

Sin duda se trata de uno de los momentos más icónicos de la historia de First Dates. Una pareja estuvo debatiendo largo y tendido sobre Cartagena pero claro, el chico era español y la chica de Colombia así que para que queremos más.

Él intentando aclarar que tenía una amiga de Cartagena, Murcia (España) y ella preguntando si era de Colombia por la ciudad que en el país latinoamericano tiene ese mismo nombre. Él no se da cuenta de la confusión y ella no acaba de entender que no se refiere a la ciudad de su país.

ME ESTOY MURIENDO JAJAJAJA NO PUEDO CON MI ALMA pic.twitter.com/m1lpFAkT0r — Kerios, Futuro Challenger s13🔥 (@KeriosYT) August 10, 2022

Las redes han vuelto a popularizar el video, que ya tiene tiempo, y en unas horas acumula miles de likes y de retuits por lo estrambótico de la conversación.

"¿Y tú de dónde eres?", volvía a preguntar ella. "De Cartagena. Aquí en Cartagena hay muchos colombianos, tengo muchos amigos". Volvía ella a preguntar: "Y tú aquí en España, ¿dónde vives?". "En Cartagena". Legendario.