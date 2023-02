Desvelan en qué se gasto Pablo Díaz el bote de Pasapalabra

El violinista se llevó a casa más de 1,8 millones de euros Ha sido uno de los elegidos para protagonizar el Duelo de Campeones

Una leyenda ha regresado a Pasapalabra, y por supuesto, nos referimos a Pablo Díaz, el conocido violinista que años atrás se llevó a casa un bote de 1,82 millones de euros. El concursante ha formado parte de los especiales Duelo de Campeones que el formato de Antena 3 ha venido desarrollando durante los últimos días. Y en su participación, el joven ha admitido por fin en qué se gastó el dinero que ganó.

"Hasta ahora no sé si te has comprado otra casa", le preguntó de forma indirecta Roberto Leal. El concursante de Pasapalabra admitió: "no, con una es suficiente". De esta forma, si bien se compró su primera vivienda con el bote que ganó, ha preferido guardar el resto del dinero para asegurarse su futuro: "tengo ahí un colchoncillo para seguir estudiando y para estar tranquilo, que es lo más importante".

Al fin y al cabo, el bote con el que se hizo fue el tercero más alto que ha repartido el formato en toda su historia, tras los 2,19 millones de euros de Eduardo Benito en 2006 y los 1,86 millones de euros de David Leo. Por lo tanto, a pesar del buen pellizco que se quedara Hacienda, aún quedaría bastante dinero para garantizar un futuro de tranquilidad.