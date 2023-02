Desvelada la primera concursante de Supervivientes 2023: ¡seguro que la conoces!

La nueva edición del reality más popular de Mediaset empieza a enseñarnos sus cartas Supervivientes 2023 ha desvelado así a la primera concursante de esta nueva edición

Depués de la fuerte irrupción hace ya muchos años del primer reality que pudimos ver en televisión, Gran Hermano, desde Telecinco han hecho un esfuerzo para ir dándole la vuelta a este formato que tantas alegrías le da a la cadena y continuar haciendo este tipo de programas. Supervivientes fue todo un éxito, y todas las ediciones de este programa gozan de bastante buena audiencia en la mencionada cadena.

Para ir abriendo boca de cara a la edición 2023 de Supervivientes, se ha desvelado ya a la primera persona que intentará ganar este programa, y no es ni más ni menos que Gema Aldón.

¿Quién es Gema Aldón?

Gema Aldón es la hija de Ana María Aldón, y también es madre de una niña de 4 años nacida de una tortuosa relación. La joven se pondrá rumbo a Honduras en breve para participar en Supervivientes 2023, y ha revelado que su madre no será su defensora en el plató de Mediaset. Gema Aldón no tiene una buena relación con Gloria Camilia, la hija de José Ortega Cano, y podrá ser una de las concursantes estrellas de esta edición de Supervivientes. O al menos, la que de los titulares más mediáticos, que es al fin y al cabo lo que más le gusta a la audiencia.

La peor pesadilla de Gema Aldón en este concurso será, seguramente, estar separada tanto tiempo y tan lejos de su pequeña hija, a la que 'abandonará' por un tiempo indeterminado hasta que acabe el programa para ella, bien expulsada o bien como ganadora de Supervivientes 2023.

En una entrevista a la revista Lecturas, Gema confesaba: "No tengo casa, vivía en la que mi madre compró para mí y acaba de venderla. Mi madre me ofreció irme a vivir con ella a Madrid, pero le dije que no. Gracias a Dios tengo a mi abuela, ella siempre me recoge en su casa"