Después de once años de amigos dos solteros se enamoran en First Dates

Rubén y Roxana eran dos jóvenes con rollazo que se conocían fuera de First Dates Ambos eran amigos desde hace once años y se gustaban mucho

Rubén y Roxana han tenido una cita que ha ido a las mil maravilla. En First Dates ambos han coincido, lo gracioso es que ya se conocían de fuera, puesto que eran amigos desde hace once años. Los dos jóvenes, tatuados y con rollazo de Slipknot se han visto sorprendidos de verse dentro del restaurante. No obstante, había química entre ellos desde hace mucho tiempo y querían intentar a ver que pasaba.

Así ha sido, puesto que los dos han tenido una animada charla en la mesa cuando cenaban. Los dos reflexionaban sobre cómo ha sido su relación de amistad durante la última década. Han llegado a una conclusión, ambos se gustaban y querían probar a salir en una relación formal. Según Roxana, tenía miedo de que este paso afectara a su amistad, pero las ganas han sido tantas que no han podido resistirse.

Después del reservado y de una cita que ha ido muy bien, en la decisión final los dos han querido salir juntos del programa con la promesa de que intentarán llevar su amistad a un nuevo nivel. Quizá el amor les sorprenda y surja algo bien bonito.