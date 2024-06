¿Ha desmentido así Ana Rosa Quintana que abandona 'TardeAR' y las tardes de Telecinco?

Una de las periodistas más conocidas de la pequeña pantalla es Ana Rosa Quintana, una comunicadora que en septiembre de 2023 saltó a las tardes por primera vez en muchos años tras liderar casi constantemente la franja matinal con 'El programa de AR'.

Ahora está presentando 'TardeAR', pero con datos que están muy lejos de contentar a Telecinco. Tal es el punto en el que se encuentra el formato, que esta semana se publicó la noticia de que Ana Rosa Quintana querría volver a las mañanas a partir de septiembre.

Sin embargo, no ha sido hasa ahora cuando la propia periodista se ha pronunciado sobre unos rumores que se ha encargado de desmentir... O eso parece. Lo ha hecho durante la sección 'Fila Zero' de 'TardeAR', presentada por su sobrino, Kike Quintana, quién no dudó en preguntarle a su tía: "oye, Ana Rosa... ¿Qué pasa que todo el mundo dice que te vas?", a lo que ella respondió de forma tajante: "¿qué me voy? ¿Dónde me voy a ir?".

La respuesta no bastó para que Kike Quintana la admitiera, por lo que añadió: "pues eso, que ahora que estamos aquí en familia tan tranquilamente, digo yo que le voy a preguntar a la tita porque no me queda claro", a lo que ella volvió a aclarar: "no me voy del todo ni de nada. Me voy de vacaciones y vuelvo en septiembre de vacaciones. Aquí estaré sentadita".

Ana Rosa Quintana, por lo tanto, desmiente una vez más los rumores de su posible regreso a 'El programa de AR', algo que no tendría sentido cuando 'La mirada crítica' y 'Vamos a ver' funcionan muy bien en Telecinco.