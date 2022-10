Descubre cómo un espectador de El Hormiguero vacila en directo a Pablo Motos

"¡Qué vacile colega! ¿Quién eres? ¿Qué colega eres? ¿Rafa?", explotó el espectador "Si, ya, y yo estoy aquí con mi abuela", añadió

No es la primera vez que El Hormiguero se enfrenta a una situación surrealista como la vivida ayer con la visita de Álvaro Soler: el artista y Pablo Motos tenían la tarea de contactar con un espectador para que este se intentase llevar a casa el bote de 6.000 euros que el programa había acumulado con su famosa 'tarjeta'. Pero en lugar de encontrar el éxito, se hallaron con un vacile sorprendente al presentador.

Pablo Motos pidió que desde producción llamasen a un espectador al azar para comenzar con el juego, y cuando este descolgó, Álvaro Soler dijo: "hola, buenas noches. Sé que es muy tarde, disculpe las molestias. Le ruego no cuelgue por favor. Le estoy llamando desde el plató de El Hormiguero. Yo soy Álvaro Soler. ¿Sigue ahí?".

Pero el 'invitado' telefónico permaneció en silencio, por lo que el cantante tuvo que seguir hablando: "sabe qué va a pasar entonces. Vale, sigo. Tengo una pregunta para usted. Ponga la televisión y verá que estamos en El Hormiguero y que todo es real. Te puedes llevar hoy 6.000 euros". Pero el espectador solo decía un escueto "vale", algo que asustaba un poco a Álvaro Soler y a Pablo Motos.

El juego continuó y el artista lanzó la cuestión: "lo único que has de hacer es responder a esta magnífica pregunta: ¿sabes qué es lo que quiero?". Y entonces saltó la bomba, porque el espectador no se creía nada: "¡qué vacile tío! ¿Quién eres? ¿Qué colega eres? ¿Rafa?". Pablo Motos intentó salvó el premio al decir "yo me llamo Pablo Motos y estás con Trancas y Barrancas", pero este le vaciló con fuerza: "si, ya, y yo estoy aquí con mi abuela".