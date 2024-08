La desconcertante confesión sexual de este soltero de 'First Dates' a Matías: "Me he traído la viagra por si hay pinchito"

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

El programa ha juntado a Jesús y Mari Carmen. Jesús llega al programa confesando que el axesual pero "No por mí, sino por las mujeres que pasan de mí". El hombre declaraba que buscaba una compañera de vida, nada más. “Mientras respire, me da lo mismo”, confesaba.

Lo que no esperaba Matías era que el prejubilado le confesase el detalle sexual que había traído por si la cita iba a buen puerto. “Me he traído una Viagra”, señalaba, dejando atónito al barman, especialmente cuando la sacó la pastilla azul en la barra.

La cena dio para mucho, sobre todo con las preguntas que se hicieron. La más sonada fue de Jesús: "¿Qué postura sexual te deja coja?", algo que leyó en su móvil que usa con una lupa. Pero lo más sorprendente fue cuando sacó a relucir su viagra, desatando la consternación de Mª Carmen, quien lo encontró fuera de lugar y hasta peligroso.

En un momento de la noche, los solteros jugaron a un juego que los invitó a confesar cuántas veces son capaz de hacer el acto en una noche. «La mujer no tiene fin, el hombre sí», pinchó Mª Carmen. Jesús, para contradecirla, le enseñó la viagra. «Eso es malísimo. Y yo soy muy activa, si se tiene que tomar eso para que le de algo al corazón… No, no me veo haciéndolo con él», sentenció la soltera.

En el momento de la decisión final, Mari Carmen lo tuvo claro: no iba a haber una segunda cita. Para la cocinera, Jesús era demasiado tradicional en el terreno sexual. La respuesta de él le reafirmó en su decisión: “Cerrado para nada. Ahora en los lavabos de Atocha, un aquí te pillo, aquí te mato”, le dijo, provocando que la de Salou le respondiese que ella es de tomarse su tiempo en la cama. “A mí, eso no me vale, este cuerpo necesita horas, para eso me cojo a mi Pepe [un juguete sexual] que lo enchufo y ya está”, expresó.