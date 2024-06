El descarado zasca de este soltero para rechazar a su cita en 'First Dates': "Si hubieras tenido un tipacito mejor..."

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

Isaac tiene 62 años y ha venido al programa a encontrar el amor. Se define como un hombre "campechano". Durante su vida se ha dedicado al deporte, inauguró los Juegos Olímpicos de Seul y ha sido campeonato de Taekwondo en numerosas ocasiones. En sus aficiones y en lo económico le ha ido muy bien pero en las relaciones no tanto.

A cenar con él ha llegado Antonia, algo "nerviosa" en sus inicios de la cita. A primera vista a él no le ha encantado: "no es lo mío" pero aún así han intentado conocerse con ganas.

Isaac trabaja en un gimnasio como asesor deportivo y Antonia es cajera en un supermercado. Entre ellos el feeling ha ido surgiendo según bajaban los platos y Antonia lo ha reconocido: "Isaac me pone".

Pero aún así el físico le ha seguido pesando: "Me gusta todo lo interior pero me falla lo exterior". Pero no sabía como decírselo y ha seguido dándole largas: "Si hubieras tenido un tipacito mejor..." pero en su cena le ha dicho que del 0 a 10 le daría un 11,5.

En el momento de la decisión final Antonia se ha llevado una gran decepción porque Isaac le ha dicho que no tendría una segunda cita con él después de que ella le adulase. "De primeras no me ha entrado" le ha dicho y Antonia se ha quedado algo descolocada.