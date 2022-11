Deja boquiabierto a todo First Dates contando quien fue su primer hombre

Juanito ha contado en First Dates que su primer amor homosexual fue con su cuñado Estuvo casado nada menos que veinte años con una mujer y es padre y abuelo

Juanito ha ido a First Dates en busca de un hombre que le hiciera reír y con el que poder pasárselo muy bien. Mario, el chico que ha ido a su encuentro, parecía un joven muy apropiado y ambos han disfrutado de la velada. No obstante, los dos solteros al final no han congeniado y cada uno ha decidido irse por donde habían venido.

Juanito, Juan José, ha estado hablando cuando ha entrado con Carlos Sobera y Matías, el barman. Allí ha estado hablando de sus experiencias sexuales y también sobre el amor. Como contaba, en su pueblo le conocen “Juanito el de las cortinas”. Así mismo ha confesado que “Tengo más edad que un buque de guerra, que el Juan Sebastián el Cano”.

Lo que más ha sorprendido de sus confesiones ha sido en la que ha reconocido que ha estado casado con una mujer 20 años antes de salir del armario. Es padre y abuelo, y luego estuvo casado con un chico durante otros diez años. “Ser mariquita no es el sarampión, cariño. No te levantas un día con las pintitas en la cara”. Así mismo ha comentado que su primer hombre fue su cuñado, algo que dejó a los dos miembros de la staff sorprendidos.