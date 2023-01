La declaración de este soltero que asusta a su cita: "Voy con el salami siempre de oferta"

Abraham y Beatriz no han tenido nada en común y los dos han decidido volver por donde han venido Las bromas de Abraham no le han hecho ninguna gracia a la soltera

Abraham y Beatriz han tenido una cita en First Dates que no ha pasado de la cordialidad. Los dos solteros estaban buscando en el restaurante del amor a una persona especial, pero ninguno de los dos la ha encontrado respectivamente con el otro. Es más, no han sentido nada que tuvieran nada en común. Es verdad es que los dos han querido cenar juntos, pero ha sido más por respeto.

Beatriz ha salido asustada de la cita con su soltero después de que este hiciera múltiples bromas de Amador, el mítico personaje de La Que se Avecina. Esta serie ha marcado a toda una generación de chicos que han hecho suya la personalidad de un más que polémico personaje que aparece en la serie. Bromas recurrentes en mezclar embutidos con miembros viriles no es que sean las favoritas a la hora de ligar.

Antes de decirse que no, Beatriz le ha reprochado a Abraham que "No me gusta eso de que seas tan morbosillo". Este a su vez ha respondido entre risas con un: "Yo soy de esos que te ponen fina en un momento. Voy con el salami siempre de oferta".