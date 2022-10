DAZN: ¿conoces las nuevas condiciones que empiezan en noviembre?

DAZN cambia sus condiciones a partir del 3 de noviembre Lo más importante es un periodo de preaviso de 30 días si se quiere solicitar la baja del contrato

DAZN sufrirá cambios en sus condiciones a partir del próximo 3 de noviembre, y el más importante será la novedad de un periodo de preaviso de 30 días si vas a solicitar la baja del contrato. Se trata de una acción inesperada para una plataforma de streaming, dado que no existe un apartado parecido en los términos de Netflix, Prime Video o Disney Plus, por poner tan solo tres ejemplos.

También se modifica todo lo relacionado con el uso no autorizado del contenido de DAZN: sobre el papel, no hay cambio alguno, pero sí un recordatorio sobre el uso de la suscripción, que es personal, y que no se puede compartir ni utilizar en locales comerciales tales cómo bares y restaurantes.

Volviendo al preaviso de 30 días, en la práctica implica que si quieres darte de baja de DAZN, tendrás que notificarlo 30 días antes de la fecha de finalización. Es decir, piensas el jueves 6 de octubre en darte de baja de DAZN, no resultará efectiva hasta el próximo 5 de noviembre. Ahora bien, si tu fecha de facturación es cada día 10, se te cobrará en la última mensualidad solo los 25 días restantes (del 10 de octubre al 5 de noviembre) de forma proporcional.