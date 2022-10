David Summers se indigna con 'Pasapalabra' por las críticas a su canción más conocida

El cantante ha reaccionado a un vídeo del programa

David Summers no ha podido ocultar su enfado con varios participantes de 'Pasapalabra' por lo ocurrido durante la prueba musical en la última entrega del formato. El concurso de Antena 3 incluyó uno de los temas más conocidos del cantante y algunos de los presentes quisieron criticar el contenido de la canción.

Durante la tarde del miércoles, en el formato presentado por Roberto Leal sonó 'Devuélveme a mi chica'. Los concursantes debían adivinar tan solo escuchando una nota qué canción era y en esta ocasión Ana Morgade fue la primera en pulsar y encerrar.

Tras cantarla y bailarla con el presentador y el resto de participantes, la cómica quiso lanzar un mensaje sobre la letra del tema de los Hombres G: "Yo me la sé porque se la he oído a gente mayor que yo y la canción está muy guay, pero tengo otra cosa que decir. Hay un insulto que usa que no está nada bien, lo de marica está fatal porque no es un insulto para empezar y lo devuélveme a mi chica también está muy mal porque las mujeres no somos un bolso".

Aplaudimos la resolución y damos la razón completamente a @ana_morgade en su reflexión sobre la letra de la canción. 💙 #Pasapalabra626 pic.twitter.com/GOptu3KTz6 — Pasapalabra (@PasapalabraA3) 18 de octubre de 2022

Roberto Leal no tardó en recoger sus palabras y apoyar la crítica a la canción por incluir este contenido: "Aplaudimos la resolución y damos la razón completamente a Ana Morgade en su reflexión sobre la letra de la canción", expresó antes de cambiar de turno y seguir con el programa con normalidad.

El vídeo fue colgado en redes sociales y ha llegado hasta el propio David Summers, que no ha dudado en contestar evidenciando su enfado por la crítica del presentador y la colaboradora: "La canción fue escrita hace 40 años, sabéis perfectamente que es una broma y que no pretende ofender a nadie. Si tanto os ofende, ¿por qué la ponéis en vuestro programa…?".