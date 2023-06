David, tras conocer a su cita en 'First Dates': "¿Me puedo ir? Es demasiado, no puede ser"

El programa se emite de lunes a viernes a las 21:05 horas en Cuatro El formato ha juntado este miércoles a David y a Sara

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

Este miércoles el programa ha juntado a Sara y a David. La soltera se ha definido como una persona "sencilla, con gustos y personalidad peculiar porque no soy una fotocopia de la gente". Es creadora de contenido erótico y ha asegurado que para estar con alguien, esa persona tiene que aceptar a lo que se dedica.

El soltero se ha definido como una persona muy extrovertida que se deja llevar y que le gusta vivir aventura. "Me gustaría tener una relación liberal con una persona que comparta mi forma de pensar (…) que podamos vivir juntos nuestra vida sexual bastante abierta".

Las primeras impresiones han sido buenas, pese a que David se ha pedido un chupito de tequila, y Sara ha comentado que no bebe alcohol y que las personas que lo beben por costumbre no le gustan mucho.

Sara y David en su cita en 'First Dates' | Mediaset

Durante la cita han ido conociéndose, y han visto que no tienen muchos gustos en común. La soltera busca una persona que no le guste salir de fiesta, ya que ella es muy casera, pero él es diferente: "Yo me levanto y si pájaro canta, estoy bailando", ha declarado el joven al enterarse.

Además, ella ha confesado que odia el reggaetón, algo que a David no ha gustado nada, ya que él escucha ese tipo de música. "¿Me puedo ir? Es demasiado tío, no puede ser", ha comentado. Aun así, en la decisión final, el soltero ha expresado que le gustaría tener una segunda cita, pero Sara ha explicado que a ella no.