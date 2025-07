David Bisbal se une a Gisela con una sentida despedida a Toni Cruz: "Espero que hayas podido ver a Àlex Casademunt"

La muerte de Toni Cruz ayer sacudía el mundo de la televisión. El productor y exfundador de Gestmusic provocó la emoción de Gisela, que le dedicó su actuación en la final de 'Tu cara me suena' y sigue dejando reacciones de famosos que coincidieron con el gironés.

El último ha sido David Bisbal, que formó parte de la primera temporada de 'Operación Triunfo', el formato que lanzó el propio Cruz junto a Josep María Mainat.

A través de una publicación en Instagram, el cantante almeriense ha querido despedirse de el que también fuera miembro de La Trinca con un emotivo mensaje recordando también a otros rostros relacionados con 'OT'.

"Todavía no me puedo creer que te hayas ido. Si te tuviera ahora mismo enfrente, te diría que espero que ya hayas podido ver a Juan Ramón Mainat y a Àlex; y que les des un abrazo muy fuerte de mi parte", desea Bisbal que destaca lo "más valioso" que le dio el productor: "Tu cariño desde el principio, tu confianza en mí cuando todo empezaba... y sobre todo los consejos que me diste detrás de las cámaras, en silencio, con generosidad".