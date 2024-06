El tremendo dardo de una soltera de 'First Dates' a su cita: "Hemos tenido una cita de lo más aburrida"

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' ha juntado a Miguel Ángel (63 años) y Mar (60). Al conocerse, la primera impresión del hombre ha sido muy buena: "No me esperaba una mujer así, tan guapa y agradable". Sin embargo, la mujer no ha opinado igual: "Yo necesito tener una conexión. Es un señor muy simpático y agradable, pero no he sentido ese match (...) No he visto nada que me guste".

Durante la cita se han ido conociendo, y el soltero le ha confesado que vive con su madre: "Tiene 92 años, depende de mí y ese es un inconveniente, pero también una gran ventaja a la hora de encontrar pareja. Mientras ella viva, no voy a dejarla sola (...) Con la pareja con la que estuve se llevaba muy bien con ella".

Esto no ha acabado de convencer a la comensal: "La condición suya de que viva con su madre y que ya tiene una carga que es su madre, me ha echado mucho para atrás".

En la decisión final, Miguel Ángel ha asegurado que tendría una segunda cita con Mar, porque considera que tienen muchas cosas en común. Sin embargo, la soltera ha declarado que no tendría un segundo encuentro: "Hemos tenido una cita de lo más aburrida que te puedes echar a la cara. Era aburrida hasta decir basta. Lo único que me ha hablado ha sido de su madre y su exmujer".