Daniel confiesa estar dispuesto a perder su virginidad en 'First Dates'

El formato ha juntado a Natalia y Daniel El programa se emite de lunes a viernes a las 21:05 horas en Cuatro

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

El programa ha juntado a Natalia (19 años) y a Daniel (22 años). Al conocerse, las primeras impresiones han sido diferentes. Por un lado, a la soltera no le ha gustado porque no le "cuadra". Por otro lado, el comensal ha declarado que le ha parecido una chica muy guapa, espectacular y que le ha "atraído mucho".

Durante la cita se han ido conociendo y han visto que son bastante diferentes. A Natalia le ha parecido un chico "friki" que es "la típica persona que sale a tomar una cerveza y se va a su casa (...) A mí eso no me va".

Cuando han hablado de las anteriores relaciones amorosas, la soltera ha asegurado que ha tenido dos, mientras que él una de un año y cuatro meses a distancia. Mantuvo una relación con una chica de Honduras, pero nunca se llegaron a ver: "Teníamos un contacto por videollamadas, llamadas teleónicas y mensajeos en general".

No solamente eso, y es que Daniel ha confesado que es virgen, algo que ha descuadrado a la joven: "Si es virgen con 22 años, supongo que algo habrá hecho, sino que aburrimiento de vida, ¡espabila!". En un momento dado en la intimidad, el soltero ha asegurado que ha llegado a 'First Dates' preparado: "Si la cita se pone caliente, podríamos finalizar en un hotel por ejemplo (...) He traído preservativos y que surja lo que tenga que pasar".

En la decisión final, Daniel ha comentado que le gustaría tener un segundo encuentro con Natalia, mientras que ella ha declarado que están en diferentes etapas de la vida. "No me lo esperaba, pero si ha pasado será por algo", ha manifestado el soltero.