El curioso tatuaje que da de que hablar en esta cita de First Dates

Luca y Miguel Ángel han tenido una bonita cita dentro de First Dates, el amor ha triunfado El italiano estaba muy interesado en 'La Catrina' que tenía tatuado su cita en el muslo

Luca ha ido a First Dates a buscar a un chico que le siguiera el ritmo y no se cansara nunca. Hace cuatro meses que está en España después de estar en Italia y abandonarlo todo en un acto de rebeldía. Desde entonces ha querido buscar el amor en su nuevo país. Aquí se ha encontrado con Miguel Ángel, un chico cordobés que ha estado a la altura de las expectativas. Sin embargo, ha habido un tema que no han podido superar: el idioma. Ambos han tenido malentendidos hablando durante la cita.

Los dos se han conocido en la entrada del restaurante y no han tenido ningún problema en sentarse a cenar y conocerse mejor. Quizá pudiera surgir el amor entre un italiano y un cordobés. La verdad es que pese al distinto idioma ambos lo han pasado muy bien. Los dos han hablado de muchos temas, uno en especial ha sido de interés: los tatuajes que tenía Miguel Ángel. La composición que más le a gustado a Luca, o al menos que más le ha sorprendido, ha sido ‘La Catrina’ que tenía tatuada Miguel Ángel en el muslo. “La muerte, eso es mala suerte” decía Luca, pero en realidad era una mala interpretación. El soltero español se ha quedado perplejo, porque para él solo era una mujer mexicana maquillada.

Al final, tras el reservado (donde lo han pasado muy bien) ambos han dado rienda suelta a la pasión y han querido seguir conociéndose en una segunda cita, que suponemos que tendrán pronto fuera del programa. Así tanto Miguel Ángel como Luca han encontrado a alguien especial dentro de First Dates. Ha triunfado el amor.