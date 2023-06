El curioso recado de Karlos Arguiñano a El Hormiguero: "a cebolla, no me gana nadie"

El cocinero responde al programa de Pablo Motos después de una afirmación allí hecha sobre las cebollas

Karlos Arguiáno sigue sorprendiendo a todos los espectadores día tras día. Sus recetas tienen lo mejor de la gastronomía española, al mismo tiempo que son muy fáciles de preparar. El pasado 13 de junio, por ejemplo, preparó en el programa Cocina abierta unos rollitos de calabación rellenos de gambas, plato con bastante cantidad de cebolla y muy sabroso.

Sin embargo, en ese programa lo que más sorprendió fue su mención a un programa de la cadena, El Hormiguero: el cocinero ha empezado a picar la cebolla antes de pocharla y ha recordado una frase que hicieron "el otro día" en El Hormiguero. ¿Pican los ojos cuando la cebolla se parte con los bigotes? En el programa de Pablo Motos afirmaron que esto sería algo que ni el propio Karlos Arguiñano sabría responder, pero ahora le ha tocado quitarles la razón.

"La cebolla no pica si la cebolla la picas con los bigotes... Eso dijeron, y afirmaron que no lo sabría ni Arguiñano... ¡Cuidado con Arguiñano, que de cebolla saben más que todos los de El Hormiguero juntos. A cebolla no me ganáis, ni a pintarme los labios, que llevo 34 años pintándome los labios aunque no se me note".

Finalmente, y tras esta pequeña broma, emitión un cordial saludo al programa presentado por Pablo Motos, destacando que es uno de los formatos más vistos de la televisión.