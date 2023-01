El curioso origen policial de esta pareja de 'La isla de las tentaciones 6'

"Pedimos un Glovo para cenar", adelantó Lydia en su presentación Y sí, tuvo que mediar la Policía en este primer encuentro

"A mi ex le fui infiel con Lydia porque no sabía muy bien lo que quería". De esta forma empezó Manuel a contar su historia con Lydia en el programa de presentación de La isla de las tentaciones 6. Los dos son una de las parejas más prometedoras de La isla de las tentaciones, más aún tras relatar sus orígenes y cómo la Policía tuvo que intervenir en su primer encuentro.

La pareja comenzó a conocerse hace ahora dos años, en Benidorm. Manuel invitó a Lydia a pasar un fin de semana en su casa: "pedimos un Glovo para cenar. De repente, tocó en la puerta su ex... Y la abrí yo", continúa Lydia. Su actual pareja salió de la lucha sin esperarse quién había llegado: "me veo a mi ex novia enfrente con los ojos como platos, mirándome, totalmente pálida".

En resumen: cara a cara entre Manuel, su pareja y su amante. Lydia entiende lo ocurrido: "se quedó un poco loca porque claro... Era su novia en aquel momento, se puso nerviosa y montó un drama gritando". Como la situación fue empeorando, tuvo que intervenir la Policía: "yo les dije que era una infidelidad, así que me escoltaron, me metieron en el coche y me dieron vueltas hasta que ella se pensara que yo me había ido a mi casa".

Finalmente, cuatro meses después Lydia y Manuel volvieron a verse, tras mucho tiempo distanciados, y así comenzó su relación.