La curiosa fobia que Goyo Jiménez no consigue superar

Un miedo insuperable El humorista lo ha contado en 'Martínez y Hermanos'

Todos tenemos miedos, más o menos justificables. Algunos lo tienen a los insectos, otros a especies más concretas como las arañas... Y muchos lo sufren por culpa de las alturas. ¿Quién no se ha asustado alguna vez al subir a un rascacielos? Sin embargo, lo de Goyo Jiménez no es un simple susto: el conocido humorista ha acudido al programa Martínez y Hermanos, y allí, ha contado a Dani Martínez cuál es su fobia secreta.

El presentador le ha preguntado a su invitado por un miedo superado. El aludido ha preferido contar una historia relacionada estrechamente con el 'vértigo' que sufre: "superé muchas, porque soy muy miedoso, aunque las mías no son tan raras, porque no tengo fobia a que me asalte una fotocopiadora y me quite el dinero", empezó explicando Goyo Jiménez.

Acto seguido, el cómico asegura que tiene "miedo de asomarme al balcón y pasarlas canutas. Esa me la quité con Miki Nadal en Costa Rica cuando nos pusimos a 80 kilómetros por hora en una tirolina a gran altura". Eso sí, puntualiza que no vio absolutamente nada porque el aire se le metía dentro de los ojos, al mismo tiempo que lloraba como un bebé: "solo veía lágrimas (...). Fue algo muy ridículo".

El miedo a las alturas, también conocido como acrofobia, es una fobia común que implica una sensación intensa y persistente de ansiedad o temor hacia las alturas o situaciones elevadas. Puede variar en intensidad, desde una leve incomodidad hasta un miedo paralizante que puede interferir con la vida cotidiana