Críticas a Pasapalabra por un presunto trato de favor a un concursante

La audiencia denuncia que Pasapalabra estaría beneficiando a Orestes En teoría, se le habría pasado un error que no se admite en otros concursantes

No es la primera ocasión en la que algunos espectadores critican a Pasapalabra por supuestamente beneficiar a uno de sus concursantes, aunque en este caso la polémica ha llegado muy lejos, leyéndose cientos de comentarios en redes sociales señalando al programa por un presunto trato de favor a Orestes. En concreto, se dice que al mítico participante se le pasó un error que no habría sido tolerado en caso de ser otra persona.

Un usuario de Twitter conocido como @gasanjuri explicó a sus seguidores que "la U era un fallo. Dijo URAN y luego dijo pasapalabra. Y en la segunda vuelta dijo Uranio. ¿Favoritismo? O quieren en Antena 3 que se hable de 24 para la propaganda...".

La U era un fallo. Dijo URAN y luego pasapalabra. Y en la segunda vuelta dijo Uranio.¿favoritismo? O quieren en Ant3 que se hable de 24 para la propaganda.... — Ghassan Elkhouri Helou غسان الخوري (@gasanjuri) 26 de enero de 2022

Pero otros espectadores trataron de apoyar a Pasapalabra al responderle: "tú ves poco el programa, ¿verdad? Han dicho miles de veces que si no dicen la palabra completa pueden pasar. La única excepción es si, aunque reculen, llegan a decir una palabra completa que existe, y Uran no existe". En este sentido, la teoría de @miguel1492x es cierta, porque ha ocurrido en anteriores casos, y no se le ha marcado como incorrecta la respuesta.