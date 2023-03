Críticas a Masterchef por su cambio de horario: "Se me hace largo igual"

Masterchef 11 no brilló en su estreno La audiencia se mostró muy crítica con las promesas incumplidas de la dirección

Masterchef ha vuelto a la carga un año más, como buque insignia de las noches de TVE. Más duración, más concursantes, más pruebas, más eliminaciones y... más drama. La audiencia fue especialmente dura con esto último.

Los más fieles han aborrecido el exceso de drama. Es algo habitual en el programa pero esta vez, al haber más historias que contar, se ha multiplicado el efecto dramático que acompaña a los concursantes.

- Hola, ¿Cómo te llamas?

- Soy adoptado.

- Ya, pero ¿Tu nombre?

- Y mis padres son pobres y están en la cárcel.

- Vale, pero tu nom…

- ¡Que te he dicho que he tenido muchos problemas familiares, que me metáis en el programa!

- Por supuesto, estás dentro. #MasterChef