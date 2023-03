Críticas a Kiko Matamoros por un comentario que le pilló el micro abierto: "Tiene cara de subnormal"

Las redes han estallado con comentarios en contra del colaborador de 'Sálvame' Mientras un compañero hacía una conexión en directo, el colaborador faltó al respeto

Hablar de prensa rosa en España es hablar de Sálvame. Desde 2006 es uno de los programas de entretenimiento más populares y seguidos de la televisión española. Su formato fue rompedor y ha supuesto un antes y un después en la televisión mundial.

El programa repasa cada tarde en Telecinco tanto las últimas noticias con una buena dosis de debate con sus tertulianos habituales, que dotan al formato con una personalidad única que le ha hecho ser líder durante muchos años.

Siempre en el centro de la polémica, no son pocos los que consideran a Sálvame lo peor de la televisión aunque sus fans se cuentan por miles y su manera de calar en la cultura popular lo mantiene con una salud de hierro.

Jorge Javier Vázquez lo dirige junto a Nuria Marín, Rafa Mora, Kiko Matamoros, Rosa Villacastín, Kiko Hernández, Omar Suárez… Un elenco que ‘se cuela’ en nuestros salones cada día para explicar la actualidad.Lo que pasó durante el programa del pasado jueves, sin embargo, ha sorprendido a propios y extraños. Es normal que con tanta popularidad cada detalle sea ampliamente comentado, sobre todo en redes, por lo que no es de extrañar que también se haga viral.

Kiko Matamoros fue víctima del micro abierto en el plató de 'Sálvame'. Baby Solano, el periodista canario que se estrenaba en ‘Sálvame’ el pasado jueves, sufrió un comentario muy desafortunado del colaborador habitual mientras hacía la conexión en directo: “Tiene cara de subnormal”.

Los usuarios de redes sociales estallaron con comentarios como “Mejor no comentamos la cara que tienes tú”, “Que asco da este señor”, “Una persona como Matamoros no tendría que estar en televisión”, entre otros muchos.

Acabo de verlo diferido y estoy que trino!!! He grabado el momento y lo he compartido me ha parecido vergonzoso.

No hago estas cosas pero hay que denunciar este tipo de actitudes y mucho más en televisión 📺. — Esther Fierro (@Estherucas) March 23, 2023

Que cara tienen los subnormales según tu @KikoMatamoros ? Seguro que tienen una cara más bonita que la tuya que es de idiota https://t.co/UU3O0xB2KP — maria 👠🦖🤍 (@mantemos) March 23, 2023

Un faltan y maleducado

Hay gente k no se mira al espejo no??? @KikoMatamoros — M .Jose💗💗 (@Izarloka1) March 23, 2023

Media hora después del incidente, Kiko Matamoros quiso dejar claro que el insulto no fue dirigido hacia el reportero. “En un acto de poca profesionalidad, porque estaba hablando de otra cosa durante la conexión, he proferido un insulto a otra persona, pero no era referido a ti”.