Las duras críticas de Al Bano a Lydia Lozano en el ‘Deluxe’: “Es una buena actriz”

El actor no mostró compasión con la colaboradora del programa

La sombra de Ylenia Carrisi vuelve a planear cada cierto tiempo sobre Lydia Lozano. El pasado viernes, la colaboradora descubrió que Al Bano acudiría a 'Sábado Deluxe' y que no había vetado a ningún colaborador. Entonces el programa le propuso que accediese a estar esa noche, algo que ella rechazó entre lágrimas: "Me da igual que me despidan, pero yo no me voy a sentar con Al Bano".

Unas palabras que finalmente sí ha cumplido esta sábado cuando Al Bano se sentó en el plató del 'Deluxe' y la colaboradora no estaba presente. "Asumo el despido, me pueden echar, han sido años pidiendo perdón y él me ha nombrado en todos los titulares", decía la colaboradora apenas 24 horas antes del programa.

Sin embargo, estas lágrimas no han convencido al cantante, que no ha dudado en criticarla duramente: "Mirándola me parece que tiene las lágrimas como la lluvia del mes de marzo. Es como si tuviera una fábrica interior de lágrimas".

El invitado, no obstante, se ha mostrado conciliador y dispuesto a enterrar el hacha de guerra: "Yo he olvidado todo, que haga su vida y tenga su éxito, y que se olvide de mí como yo me he olvidado de ella". A pesar de que sus intenciones parecían buenas, Al Bano ha rematado a Lydia Lozano con una expresión que no la deja en buen lugar: "Es una buena actriz".