Críticas a Aitana y Sebastián Yatra por su polémica conducta durante la actuación de una niña: "Falta de respeto"

Muchos de los espectadores han atacado a los cantantes por no prestar atención a la pequeña Este tipo de actitudes son irrespetuosas hacia los jóvenes talentos que trabajan duro para prepararse

La Voz Kids es un emocionante programa de televisión que brinda una plataforma para que jóvenes talentosos muestren su increíble habilidad vocal. En este concurso, niños y niñas demuestran su pasión por la música y compiten por impresionar a un panel de entrenadores de renombre.

La quinta gala de audiciones a ciegas de La Voz Kids, transmitida el pasado sábado por Antena 3, estuvo marcada por un momento especial: el regreso de David Bisbal al programa con la ayuda de su amigo Pablo López. El coach, quien ya contaba con 10 voces en su equipo gracias al impresionante trabajo del talentoso malagueño, sumó tres más.

Por otro lado, Aitana se convirtió en otra protagonista de la noche al conseguir las mejores voces y lograr un pleno absoluto. Sin embargo, más allá de estos logros, la actitud de la cantante catalana junto a Sebastián Yatra durante una de las actuaciones de la noche generó duras críticas en las redes sociales. Mientras una participante esperaba el veredicto de los coaches, la pareja se distrajo jugando con un cuaderno, lanzándoselo y riéndose, ignorando por completo la actuación de la joven.

Las críticas por su comportamiento irrespetuoso no tardaron en llegar, con comentarios muy enfadados de varios de los espectadores del programa. "No le veo la gracia, vaya falta de respeto hacia la persona que está cantando. Es una muestra de no saber estar", escribía uno de ellos. "Imagínate ser una niña, conseguir la valentía de subirte a ese escenario para que te escuchen y ver cómo estos dos pasan de escucharte y se dedican a hacer gilipolleces… Si es que donde no hay, no se puede sacar", afirmaba otro usuario.