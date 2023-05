Cristóbal Soria llega a Maribáñez, "el peor equipo del mundo"

Este miércoles se estrena el nuevo docureality de Cuatro, a las 22:50 horas El programa contará con Soria, que tendrá la misión de cambiar el curso de la historia para el Atlético Maribáñez

Este miércoles se estrena en Cuatro 'Maribáñez, el peor equipo del mundo', que es el nuevo docureality de Mediaset, el cual contará con la presencia de Cristóbal Soria. El formato se estrena a las 22:50 horas y contará con hasta 6 entregas, en las que podremos ver a Soria tomar las riendas del Atlético Maribáñez, un humilde equipo de esta pedanía perteneciente a Los Palacios y Villafranca, en Sevilla.

Sin duda alguna, la tarea para "el mejor delegado de campo de la historia del fútbol", como él mismo se denomina, no es para nada sencilla, pero esta será la de intentar sacar a flote al club mencionado. De hecho, el colaborador de 'El Chiringuito' está ante un reto más que mayúsculo, algo que él mismo ha reconocido.

Con esta nueva aventura, Soria intentará cambiar el destino de los jugadores del Atlético Maribáñez, un equipo más que habituado a las derrotas. Sus jugadores no serán conocidos, pero con su emisión en Cuatro vais a poder descubrir a ‘Chinchi’, ‘Little Chicken’, ‘El Orejas’ y ‘Will’, entre otros tantos jugadores que se van a poner a las ordenes del que fuera delegado de campo del Sevilla.

"Juegan en un campo de albero, de tierra casi del siglo XIX. Las rayas se pintan como antes, con un carrillo y le echan el saco de cal. Algunos jugadores no venían a entrenar para irse con los colegas a jugar al futbito. Es tremendo", adelantaba Soria sobre lo que podremos encontrar a lo largo de los distintos capítulos en Cuatro.

"El vestuario me pegó un flechazo. Tienen el termo con cadenas para que no se lo lleven. Flechazo a primera vista", añadía en una reciente entrevista.

Antes de terminar, seguro que queréis saber más sobre el pueblo de Maribáñez, el cual es una pequeña pedanía a 22 kilómetros de Sevilla y con poco más de 1.000 habitantes.

A pocas horas del gran estreno, el andaluz está muy ilusionado. “Al principio me eché las manos a la cabeza. Pensé que, a estas alturas de mi vida y de mi carrera deportiva, ¿qué necesidad tenía yo de meterme en este embrollo?”, confiesa respecto al momento en el que le propusieron este proyecto. “Si gano, sonrío, y si no ganamos a mí no hay quién me aguante. Es mi manera de entender el fútbol”, admite.

Además, entre los profesionales que se pondrán a disposición de este modesto club se encuentra Antonio Escribano, "responsable de las grandes transformaciones de deportistas y actores de este país"; Sofía Irazusta, periodista experta en redes sociales; y Alicia Romero, preparadora física. Monchi también hará apariciones puntuales en el docureality.