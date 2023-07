Cristinini estalla tras las críticas recibidas por su papel en 'Grand Prix'

El programa regresó el pasado lunes 24 de julio tras 18 años La streamer narra lo que ocurre durante el programa

'El Grand Prix' es uno de los programas más icónicos de la historia de la televisión española. El formato estuvo en antena durante 11 temporadas: se estrenó en La 1 en 1995 y se emitieron programas hasta 2005.

18 años después, el concurso ha vuelto de la mano de Ramón García, el antiguo presentador. Además, cuenta con dos copresentadoras: la actriz Michelle Calvó y la streamer Cristinini.

La vuelta del programa ha sido todo un éxito. Aun así, que la streamer catalana sea la comentarista para intentar modernizarlo, no ha gustado a la audiencia, por lo que ha recibido un gran número de críticas.

Cristina López ha asegurado que está muy tranquila: "Estoy perfectamente. Estoy muy contenta del pedazo de estreno del programa, los datos han sido una locura. Todos sabíamos que era una apuesta arriesgada, porque todavía hay mucha gente a la que no le gustan los streamers en la tele, pero el resultado creo que ha sido positivo".

Cristinini ha explicado que está "orgullosa" porque no le hayan criticado a ella, sino, por la adaptación: "Creo que si hubieran puesto a alguien que se llame Pepa, también se habría criticado. Ha sido más por el formato que por quién lo hace (...) La gente lo quiere exactamente igual, pero eso no puede ser, las cosas cambian y la televisión evoluciona. No podía volver tal cual, la productora quería avanzar y es lo que pasa".

Aun así, se ha mostrado tajante con los comentarios que la critican directamente a ella: "¿Los que me han criticado a mí? Me da absolutamente igual. Estoy superultrabien, no les hago caso. Entiendo las críticas al formato, pero el que se meta conmigo, no va a conseguir nada (...) Hay gente que me tiene asco y va a criticarme por todo lo que hago, pero por suerte hay mucha gente a la que sí le ha gustado".