Cristina Medina se confiesa a Christian Gálvez: "La primera vez en mi vida que me llamas la atención"

La actriz fue invitada a '25 palabras', el programa del presentador

Si bien muchos pensaron que Telecinco no se repondría adecuadamente tras la perdida de Pasapalabra, con 25 Palabras, el concurso presentado también por Christian Gálvez, al menos han encontrado un sustituto que sea estable, ya que el formato ha conseguido asentarse en la parrilla de la cadena de Mediaset.

El programa tiene un poco de todo, como sabréis sus espectadores, tanto momentos de tensión en los que hay unos concursantes anónimos que intentan llevarse su premio como otros en los que los famosos y el presentador intentan darle algo de variedad al formato y su emisión.

De hecho, en este post os hablamos de uno de esos momentos de variedad y de humor que nos da el programa de Telecinco. Christian Gálvez cuenta con una más que buena agilidad a la hora de jugar con las palabras, lo que le permite también ocasionar momentos graciosos. Es esto lo que ha ocurrido recientemente en el concurso con la actriz Cristina Medina, conocida por formar parte de producciones como La que se avecina.

Esta situación nos lleva a la prueba de la pirámide de pistas, las dos concursantes tenían que intentar encontrar a un santo. Las pistas eran “de la cabeza”, “ángeles currando” y “mucho campo”. “San qué, san qué”, reflexionaba Medina mientras trataba de dar con la respuesta correcta para conseguir quince puntos para su equipo.

“San que te”, dijo el presentador mientras se partía de la risa, algo que pasó con la mayoría de asistentes en el plató del concurso.

“Mira, te tengo que decir que esa me ha hecho gracia. Coñe, la primera vez que me has hecho gracia en diez años. Está bien, me has gustado. La primera vez en mi vida que me llamas la atención”, le ha troleado la actriz con una sonrisa a medias.