El corte de un soltero de 'First Dates' a su cita: "Tampoco es que tú tengas mucho pelo"

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

Este lunes el programa ha juntado a José (54 años) y Antonio (45). El primer soltero se ha definido como una persona muy alegre, que le gusta reírse y que le gusta el mundo del caballo. El segundo, ha comentado que quiere casarse: "He ido a muchas bodas, he dado regalos, yo quiero ahora que me regalen a mí, quiero ser protagonista".

Al conocerse, ambos han tenido muy buenas impresiones: "Es el estereotipo de hombre que a mí me gusta, alto, bien vestido, guapo (...) Me gustan calvitos, como soy peluquero, así me quito el rollo de cortarle el pelo", ha declarado Antonio. Mientras que José ha explicado que "no pasa desapercibido. Lo tienes que mirar porque es atractivo".

Durante la cita, Antonio le ha explicado que es peluquero, y su cita ha alucinado, ya que él también lo es. Antonio ha comentado que es peluquero y que no tiene pelo, a lo que él le ha contestado: "Tampoco es que tú tengas mucho pelo".

A lo largo de la cena se han dado cuenta de que se han gustado mucho mutuamente y que podrían encajar: "Físicamente me ha gustado mucho, es elegante, se ve una persona bien cuidada", ha comentado Antonio. Mientras que José ha explicado que no se esperaba encontrar a alguien así: "Es un chico fantástico, guapo y no ha parado de mirarme a los ojos".

En la decisión final ambos han estado de acuerdo en tener una segunda cita, ya que se han entendido, se han gustado y creen que pueden compenetrar muy bien.