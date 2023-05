El corte de un andaluz a su cita en First Dates: "Eres un poco egoísta"

Este miércoles han tenido una cita Julio y Cristina El programa se emite de lunes a viernes a las 21:05 horas en 'Cuatro'

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

Este miércoles el programa ha juntado a Cristina (31 años) y Julio (31). La soltera ha asegurado que siempre le llama mucho la atención las personas que son vulnerables y que no tienen recursos: "Este sector de la población me produce mucha sensibilidad y me gusta ayudar en lo que pueda". También ha comentado que le gusta mucho "arropar" a los demás y que se entrega "total".

Los dos han encajado en el hecho de dar todo por el otro, y el soltero ha asegurado que lo entrega todo de sí: "Siempre doy el 100%". La primera impresión de él ha sido muy buena: "Una chica muy guapa, muy mona, con un peinado muy coqueto, un primor". A ella no le ha atraído de primeras, pero "en el momento que he hablado, la cosa ha cambiado totalmente".

A lo largo de la cita se han ido conociendo y han visto que han encajado en personalidad, y que tienen muchos objetivos en la vida que les puede unir. Julio le ha dicho que le dijese tres virtudes de él, a lo que ella ha respondido: "Una de las cosas que me gustan mucho es que sonríes; me gustan mucho tus ojos y que eres un calco mío entero, hay muchas cosas en común".

El soltero le ha comentado las tres cosas que más le han gustado de Cristina: "Eres presumida; algo que buscaba es que tenga metas en su vida; esa pasión con la vibras que es maravillosa". Pero no ha quedado todo ahí, y es que Julio ha querido recalcar su defecto: "Creo que eres un poco egoísta".

La soltera se ha quedado impactada tras conocer que su cita pensaba eso de ella, pero él ha querido explicar el por qué: "Se dice que Dios creó al hombre, a la mujer y todo el mundo en siete días, y contigo estuvo ahí invirtiendo mucho tiempo porque te llevaste mucha belleza".

En la decisión final, ambos han estado de acuerdo en tener una segunda cita, ya que todo ha fluido entre ellos y han visto que tienen mucha conexión.