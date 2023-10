La contundente respuesta de una soltera en 'First Dates': "Chaval, cálmate, si te gusto bien y si no vete"

No hubo conexión en la cita entre Darío y Aroa Ella rechazó cualquier posibilidad de conocer más a su cita

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

En este caso, Aroa y Darío tuvieron una cita que prometía poco ya desde un inicio

Darío, un soltero canario de 24 años, entró al restaurante con una actitud calmada y segura. Explicó que desde su infancia ha luchado contra un complejo de inferioridad que le dificulta establecer confianza con la mayoría de las personas, lo cual le ha llevado a no buscar la formación de una familia. Hasta aquí, todo parecía transcurrir con relativa normalidad, con antecedentes intrigantes y el chico, con su característico acento insular, esperando descubrir la identidad de su acompañante. Sin embargo, el primer golpe fue para ella, que aún no había hecho su entrada. Aroa expresó su deseo de mantener una relación abierta, ya que se encontraba en una situación similar.

Aroa, una joven canaria de 21 años, causó una impresión desfavorable en Darío. Este declaró: "Es guapita, pero no es mi tipo de persona". Pero eso era solo el comienzo. Las diferencias entre ellos eran notorias, pues Darío prefería la ciudad, mientras que a Aroa no le gustaba. Su única similitud radicaba en su lugar de origen, su acento y la diferencia horaria en sus relojes. Y así, comenzaron su cena en medio de estas notables discrepancias.

Darío reveló su compromiso con el veganismo, mientras que Aroa, una amante de los animales, tenía dificultades para renunciar a la carne, aunque expresó respeto por las elecciones alimentarias de cada individuo. Sin embargo, la discrepancia entre sus puntos de vista generó una tensión palpable. Darío intentó aliviar la situación alentando a Aroa a probar alimentos veganos, pero sus esfuerzos solo reforzaron la firmeza de ella. Aroa afirmó con determinación: "Nadie podrá convencerme de ser vegana. Tranquilízate, no cambiaré por ti. Soy quien soy, si te gusta, genial; si no, puedes marcharte". Con esta declaración, Aroa parecía cortar los lazos que nunca se habían formado entre ellos.

Sin embargo, aún quedaba por abordar otro tema delicado: la posibilidad de mantener una relación abierta. Aroa se mostró totalmente en contra de esta idea, argumentando que le costaba lidiar con una relación, y mucho menos podría manejar dos. Aclaró con contundencia: "No puedo". Cuando Aroa mencionó su pasión por montar a caballo y Darío respondió que nunca lo haría por considerarlo explotación animal, las esperanzas de que surgiera un romance parecían tan escasas como buscar una aguja en un pajar. Finalmente, ambos decidieron que no valía la pena continuar conociéndose y regresaron por separado a sus respectivas islas de origen.