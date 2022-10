Confirmada la fecha del regreso de Ana Rosa Quintana a su programa en Telecinco

Bluper confirma que el próximo lunes 10 de octubre, Ana Rosa Quintana regresa a la televisión El programa de Ana Rosa se ha mantenido durante un año sin su presentadora

"Hoy tengo que despedirme durante una temporada, y espero que no sea muy larga. Me han detectado un carcinoma en una mama, aunque afortunadamente está localizado y no hay metástasis". Con estas palabras, Ana Rosa Quintana se despedía de El programa de Ana Rosa el pasado 2 de noviembre de 2021 para abordar el tratamiento de quimioterapia y radioterapia que requería el tumor que le acababan de detectar.

Ahora, casi un año después, Ana Rosa Quintana ya sabe cuándo regresará al programa matinal de Telecinco. Tal y cómo ha podido saber en exclusiva Bluper, la presentadora volverá al plató el próximo lunes 10 de octubre. Se zanjan así los rumores de una posible vuelta esta semana entrevistando a Íñigo Onieva, uno de los protagonistas de la prensa del corazón estas últimas semanas.

El objetivo inicial era que Ana Rosa Quintana volviera a Telecinco a principios de septiembre, coincidiendo con el inicio de temporada, pero la periodista ha tenido que esperar el visto bueno de su equipo médico para el regreso al trabajo.

💙 “Sé que me voy a curar” 💙 Hoy es un programa difícil. Ana Rosa se despide por una temporada tras compartir con su audiencia, su otra familia, que le han detectado "un carcinoma en una mama". Nosotros ya contamos los días para volver a verla 💪👑 #AR2N https://t.co/SLXWZr9ZfU pic.twitter.com/oy9NpEdqGu — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) 2 de noviembre de 2021

Lo positivo es que el momento ha llegado, y el próximo lunes 10 de septiembre la veremos en su puesto habitual, rodeada de unos colaboradores que no han dejado de enviarle muestras de cariño a través de la pantalla.