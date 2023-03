La confesión más sorprendente de IlloJuan en La Resistencia: dinero y relaciones sexuales

El popular streamer ha visitado el plató de La Resistencia y ha respondido a las preguntas clásicas de Broncano "Me he matado por venir aquí", dijo en referencia a Minecraft

La Resistencia ha recibido esta semana a uno de los streamers más populares de los últimos años, con permiso de Ibai Llanos. Se trata de IlloJuan y a poco que seas seguidor del mundo streamer, seguro que le conoces. El andaluz, que cuenta con más de 45.000 suscriptores en Twitch, se sentó con David Broncano. Y como no podía ser de otra forma, respondió a las preguntas clásicas del dinero y del sexo.

Antes de nada, IlloJuan habló sobre su papel en el streaming y su relación con Minecraft: "me han matado [en el juego] por venir aquí. Ya estoy fuera. Iba a venir en diciembre, pero me dio un chungo y no pude acudir a vuestra cita". Además, se sorprendió cuando vio a tanto público: "con Omar Montes vinieron menos", bromeó David Broncano.

Ahora, lo interesante. ¿En qué se ha gastado su dinero? En estos momentos, tiene 200.000 euros en el banco: "teniendo en cuenta los suscriptores te va a sonar a poco, pero no es poco, es una barbaridad [...]. Me gasté un pastón hace poco y estoy buscando para comprar una casa". Sobre el número de relaciones sexuales que ha mantenido en el último mes, "la verdad es que ha sido poco. Yo estoy entre Málaga y Madrid, mi señora vive en Madrid y subo poco. Entonces, habrán sido siete veces u ocho".