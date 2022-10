La confesión de este soltero de First Dates al final de su cita: “No me ha puesto borrico”

Fran y Leo han tenido una cita cordial en First Dates, pero no ha llegado a nada Fran era un tío bien musculoso y Leo era estilista, este último no se ha sentido nada atraído por su soltero

Fran y Leo han sido unos de los protagonistas de la últimas citas de First Dates. Los dos solteros la verdad es que han tenido una velada intensa e interesante a partes iguales. Fran lo cierto es que ha quedado encantado nada más verle, puesto que según decía le conocía de cuando eran jóvenes y estaban en una playa nudista. Sin embargo, Leo no ha correspondido sus palabras porque no le sonaba de nada.

Una vez sentados en la mesa, Fran se ha esforzado al máximo para poder conseguir varios besos de Leo y sobre todo la promesa de seguir conociéndose. Nada ha funcionado con Leo, un estilista que tiene un gran culto a su cuerpo. La verdad es que con 54 y 56 años ambos estaban bastante bien, pero ha sido Leo quien ha sentenciado después del reservado que “no le había movido nada”.

No solo eso, Leo ha dicho no a continuar conociendo a Fran. Aparte de las calabazas, ha querido dejar ahí un comentario amargo diciéndole que “No me ha puesto borrico”. Al final cada soltero se ha ido por donde ha venido.