La confesión de estas solteras en First Dates: “Las bolleras somos como una secta”

Anna y Desirée han compartido una bonita velada en la que ha habido muchas sensaciones por ambas partes Anna dijo que es “dosmilera y un poco guarra, me gusta enseñar”

Tanto Anna como Desirée han ido a First Dates en busca de alguien que les robara el corazón pero dentro de una relación abierta. Carlos Sobera ha recibido a Desireé con mucha ilusión porque ella era natural de Baracaldo (Bilbao) al igual que él. Sin embargo, la ilusión del presentador ha quedado decepcionado cuando se ha enterad que la chica solo nació y luego se trasladó a Barcelona, ciudad que le gusta mucho más.

Anna y Desirée han compartido una bonita velada en la que ha habido muchas sensaciones por ambas partes. Anna se ha definido como “un poco perra, ver series y salir de fiesta”. Ella misma también ha comentado que es “dosmilera y un poco guarra, me gusta enseñar” dice. Es más, su truco es comprarse la ropa en la zona infantil para que le quede de modo top.

Según ha ido pasando la velada ambas se han gustado cada vez más “las bolleras somos como una secta, nos conocemos todas y no quedamos en nada” según Anna. Al final cuando ya llegaba la decisión de repetir cita de nuevo Anna ha sido directa: “A mí me da igual que sea bisexual o no, mientras me sepa comer el coño, perfecto”. Como no podía ser de otra manera, las dos han dicho que sí a repetir cita.